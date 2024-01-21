Свитолина о 1/8 финала Australian Open-2024: Носкова будет фавориткой, а мне терять нечего

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против чешки Линды Носковой (WTA №50).

"Это будет хороший матч, еще один вызов для меня. Она молодой игрок, но победа над первой ракеткой мира оказывает на нее большее давление.

Я чувствую, что она будет фавориткой, поэтому мне терять особо нечего. Для меня это еще одна возможность сыграть четвёртый раунд. Я с нетерпением жду этого. Теперь постараюсь восстановиться и быть готовой к этому" – сказала Элина на пресс-конференции.