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Свитолина о 1/8 финала Australian Open-2024: Носкова будет фавориткой, а мне терять нечего

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Странная мотивация перед важным матчем

Свитолина о 1/8 финала Australian Open-2024: Носкова будет фавориткой, а мне терять нечего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против чешки Линды Носковой (WTA №50).

"Это будет хороший матч, еще один вызов для меня. Она молодой игрок, но победа над первой ракеткой мира оказывает на нее большее давление.

Я чувствую, что она будет фавориткой, поэтому мне терять особо нечего. Для меня это еще одна возможность сыграть четвёртый раунд. Я с нетерпением жду этого. Теперь постараюсь восстановиться и быть готовой к этому" – сказала Элина на пресс-конференции.

Напомним, что ранее выход в 1/4 финала АО-2024 прокомментировала Костюк.

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Элина Свитолина Australian Open-2024
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