Линда Носкова - Элина Свитолина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024

этом матче Элина Свитолина могла сыграть против Иги Швёнтек. Однако полька проиграла Линде Носковой, поэтому именно против чешки Свитолина будет бороться за право сыграть в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии 2024.

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Матч состоится 22.01.2024 на Margaret Court Arena не ранее 04:30 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport.

Australian Open-2024. 1/8-я финала

Линда Носкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина)

Видеотрансляция - Eurosport