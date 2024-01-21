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Линда Носкова - Элина Свитолина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024

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Линда Носкова - Элина Свитолина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "

Линда Носкова - Элина Свитолина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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этом матче Элина Свитолина могла сыграть против Иги Швёнтек. Однако полька проиграла Линде Носковой, поэтому именно против чешки Свитолина будет бороться за право сыграть в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии 2024.

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Матч состоится 22.01.2024 на Margaret Court Arena не ранее 04:30 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport.

Australian Open-2024. 1/8-я финала

Линда Носкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина)

Видеотрансляция - Eurosport

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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