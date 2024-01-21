Верес продлил контракт с нападающим
Несмотря на не очень утешительную статистику
Фото: НК "Верес"
Ровенский "Верес" объявил о продлении контракта с нападающим Николаем Гайдучиком. Новый срок соглашения рассчитан до июня 2026-го года.
Конкуренцию 24-летнему игроку будут составлять Михаил Шестаков и новичок Марко Мрвалевич.
В текущем сезоне Гайдучик забил 2 гола и записал на себя 1 ассист в 17-ти матчах за "Верес".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока из УПЛ
- Костюк разгромила россиянку Тимофееву и вышла в четвертьфинал Australian Open-2024
- Возвращение Зинченко, контракт Степаненко и фиаско Яремчука. Главные новости за 20 января
- "Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн