Верес продлил контракт с нападающим

Ровенский "Верес" объявил о продлении контракта с нападающим Николаем Гайдучиком. Новый срок соглашения рассчитан до июня 2026-го года.

Конкуренцию 24-летнему игроку будут составлять Михаил Шестаков и новичок Марко Мрвалевич.

В текущем сезоне Гайдучик забил 2 гола и записал на себя 1 ассист в 17-ти матчах за "Верес".