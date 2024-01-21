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Верес продлил контракт с нападающим

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Несмотря на не очень утешительную статистику

Верес продлил контракт с нападающим

Фото: НК "Верес"

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Ровенский "Верес" объявил о продлении контракта с нападающим Николаем Гайдучиком. Новый срок соглашения рассчитан до июня 2026-го года.

Конкуренцию 24-летнему игроку будут составлять Михаил Шестаков и новичок Марко Мрвалевич.

В текущем сезоне Гайдучик забил 2 гола и записал на себя 1 ассист в 17-ти матчах за "Верес".

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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