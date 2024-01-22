Хет-трик Довбика, помощь VAR для Реала, поражение Баварии в Мюнхене. Главные новости за 21 января

"Жирона" снова вышла на первое место в Ла Лиге, эффектно разбив некогда грозную "Севилью". Это был украинский вечер — Артем Довбик оформил хет-трик, а Виктор Цыганков забил еще один гол. Впрочем, и их партнеров тоже надо хвалить. Особенно Савио, который отправил на пенсию 37-летнего Хесуса Наваса.

"Альмерия" не выиграла ни разу в текущем чемпионате, но очень классно начала и побеждала Мадрид 2:0, пока не началось шоу ВАР. Три спорных решения – и все три в пользу "сливочных". "Альмерия" от этого так и не оправилась и пропустила решающий третий гол. Спорный успех Мадрида.

"Бетис" впервые в этом чемпионате проиграл на своем поле, причем сделал это максимально драматично. "Зелено-полосатые" отыгрались с 0:2 благодаря Иско, но затем снова "поплыли". У "Барсы" отмечаем Феррана, у него хет-трик и ассист.

Борьба за чемпионство в Бундеслиге продолжается. Действующий обладатель трофея "Бавария" не смогла победить на своем поле "Вердер". Более того, гости увозят с "Альянц-Арены" три очка. Все решил гол Вайзера. Мюнхенцы, конечно, тоже имели возможности забить, но счастье повернулось лицом именно к "Вердеру". Теперь "Бавария" отстает от первого "Байера" на 7 очков. Правда, имеет еще игру в запасе.

Диого Жота и Дарвин Нуньес отличились по два раза в рамках разгрома "Борнмута". Благодаря этому подопечные Клоппа отрываются на 5 очков от главного преследователя – "Манчестер Сити". Однако "горожане" имеют матч в запасе. "Мерсисайдцы" не потеряли в игре в отсутствие Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, забив четыре гола во втором тайме и продлив свою беспроигрышную серию до восьми матчей в АПЛ. К сожалению, к Илье Забарному есть вопросы по двумя пропущенным голам "вишенок".