Продолжение невероятного пути. Ястремская победила одну из топовых белорусок и вышла в четвертьфинал АО-2024

Украинская теннисистка, 93 номер мирового рейтинга Даяна Ястремская продолжает свой невероятный путь на первом в сезоне турнире из серии Большого шлема. Стартовав на Australian Open-2024 с квалификации, Даяна добралась уже до стадии 1/4-ой.

Это ее исторический максимум. В Австралии она никогда ранее не доходила дальше третьего круга, а на мэйджорах вообще – дальше четвертого раунда (Уимблдон-2019). С учетом квалификации, для Даяны Ястремской отчетный матч был уже седьмым на турнире.

Примечательно, что украинка победила топовую спортсменку – одну из сильнейших белорусских теннисисток Викторию Азаренко, которая сейчас идет 22-й в мире, а на турнире посеяна под 18-м номером. Азаренко за свою карьеру дважды выигрывала Australian Open, дважды была в финале US Open и еще бесчисленное количество раз доходила до высоких стадий мэйджоров.

Матч длился два часа семь минут. Счет – 2:0 в пользу украинки (7:6, 6:4). Ястремская выполнила пять эйсов, выигрывала 66 процентов мячей на первой подаче, совершила 38 винерсов и допустила 37 невынужденных ошибок.

Australian Open-2024. 1/8-я финала

Виктория Азаренко (-) - Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (6:7, 4:6)

В четвертьфинале АО-2024 Даяна Ястремская сыграет с Линдой Носковой, которая на отказе прошла Свитолину.