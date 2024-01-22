Продолжение невероятного пути. Ястремская победила одну из топовых белорусок и вышла в четвертьфинал АО-2024
Историческое достижение украинки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, 93 номер мирового рейтинга Даяна Ястремская продолжает свой невероятный путь на первом в сезоне турнире из серии Большого шлема. Стартовав на Australian Open-2024 с квалификации, Даяна добралась уже до стадии 1/4-ой.
Это ее исторический максимум. В Австралии она никогда ранее не доходила дальше третьего круга, а на мэйджорах вообще – дальше четвертого раунда (Уимблдон-2019). С учетом квалификации, для Даяны Ястремской отчетный матч был уже седьмым на турнире.
Примечательно, что украинка победила топовую спортсменку – одну из сильнейших белорусских теннисисток Викторию Азаренко, которая сейчас идет 22-й в мире, а на турнире посеяна под 18-м номером. Азаренко за свою карьеру дважды выигрывала Australian Open, дважды была в финале US Open и еще бесчисленное количество раз доходила до высоких стадий мэйджоров.
Матч длился два часа семь минут. Счет – 2:0 в пользу украинки (7:6, 6:4). Ястремская выполнила пять эйсов, выигрывала 66 процентов мячей на первой подаче, совершила 38 винерсов и допустила 37 невынужденных ошибок.
Australian Open-2024. 1/8-я финала
Виктория Азаренко (-) - Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (6:7, 4:6)
В четвертьфинале АО-2024 Даяна Ястремская сыграет с Линдой Носковой, которая на отказе прошла Свитолину.
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