Элина Свитолина - о своей травме: Спина попросту заблокировалась

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою травму из-за которой не смогла доиграть свой матч четвертого круга Australian Open против чешки Линды Носковой

- У меня был спазм, или я не знаю точно, что это, но это была стреляющая боль, которую я почуствовала в первом гейме, во время последних двух очков. Я ничего не могла сделать. Полностью заблокировало спину. Конечно, очень грустно...

- Вы сказали, что это произошло в первом гейме. Вы что-то чувствовали до этого, или это произошло как бы из ниоткуда?

- Я немного ощущала, но это вполне нормально. Я уже поиграла немного в теннис на этом турнире, так что знаете, к четвертому кругу, бывает, где-то чуть-чуть прихватывает.

Ничего особенного. Вроде раньше не было особых проблем. Мне кажется, у меня никогда не было такой стреляющей боли. У меня уже бывали какие-то повреждения спины, когда я просто чувствовала усталость на следующий день после матча, но это было действительно из ниоткуда. Мне показалось, что кто-то выстрелил мне в спину.

Надеюсь, что краткосрочная проблема. Не знаю. Может быть, спазм или еще что-то. Надеюсь, я вернусь к тренировкам, может быть, через неделю. Конечно, у меня будет долгий перелет и это не помогает. В каком-то смысле мне придется жить одним днем, восстанавливаться, делать сканирование, как только я вернусь домой, и двигаться дальше. Надеюсь, у меня не будет ничего серьезного.

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- Как вы сейчас себя чувствуете?

- Плохо. Спина попросту заблокировалась. Поясница полностью заблокирована. Поэтому, да, мне очень больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Это очень странное чувство.