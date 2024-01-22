Очередное историческое достижение. Украинки установили рекорд представительства в четвертьфинале мэйджоров
Невероятные результаты продемонстрировали теннисистки
Getty Images/Global Images Ukraine
21-го января состоялся матч 1/8 финала Australian Open-2024, в котором Даяна Ястремская одержала победу и вышла в четвертьфинал соревнований.
Ранее в этот раунд турнира вышла еще одна украинка Марта Костюк, которая обыграла Марию Тимофееву.
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Таким образом впервые в истории Украины сразу две теннисистки сыграют в 1/4 финала соревнований.
За выход в полуфинал Даяна Ястремская сыграет против 19-летней чешской теннисистки Линды Носковой, которая прошла в четвертьфинал на отказе Элины Свитолиной.
Марта Костюк поборется за выход в полуфинал с американкой Кори Гауфф.
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