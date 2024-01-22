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Очередное историческое достижение. Украинки установили рекорд представительства в четвертьфинале мэйджоров

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Невероятные результаты продемонстрировали теннисистки

Очередное историческое достижение. Украинки установили рекорд представительства в четвертьфинале мэйджоров

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

21-го января состоялся матч 1/8 финала Australian Open-2024, в котором Даяна Ястремская одержала победу и вышла в четвертьфинал соревнований.

Ранее в этот раунд турнира вышла еще одна украинка Марта Костюк, которая обыграла Марию Тимофееву.

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Таким образом впервые в истории Украины сразу две теннисистки сыграют в 1/4 финала соревнований.

За выход в полуфинал Даяна Ястремская сыграет против 19-летней чешской теннисистки Линды Носковой, которая прошла в четвертьфинал на отказе Элины Свитолиной.

Марта Костюк поборется за выход в полуфинал с американкой Кори Гауфф.

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