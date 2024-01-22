Мог быть сугубо украинский четвертьфинал. Свитолина не смогла доиграть свой матч 1/8-ой финала АО-2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал первого в сезоне турнира из серии Большого шлема. В 1/8-ой украинка противостояла Линде Носковой, которая в предыдущем раунде выбила мирового лидера Игу Швёнтек из Польши.

Однако матч не заладился. Свитолина проиграла три стартовых гейма, после чего была вынуждена отказаться от борьбы из-за проблем со спиной. В четвертьфинал прошла Линда Носкова.

Australian Open-2024. 1/8-я финала

Линда Носкова (Чехия) - Элина Свитолина (19, Украина)

Отказ Свитолиной при счете 3:0 в пользу Носковой

Победительница этой пары в четвертьфинале вышла на Даяну Ястремскую, которая сенсационно победила Викторию Азаренко. В случае успеха Свитолиной мог быть чисто украинский четвертьфинал и гарантированное украинское представительство в полуфинале.