  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мог быть сугубо украинский четвертьфинал. Свитолина не смогла доиграть свой матч 1/8-ой финала АО-2024
В тренде

Мог быть сугубо украинский четвертьфинал. Свитолина не смогла доиграть свой матч 1/8-ой финала АО-2024

Общие новости

Отказалась от борьбы

Мог быть сугубо украинский четвертьфинал. Свитолина не смогла доиграть свой матч 1/8-ой финала АО-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал первого в сезоне турнира из серии Большого шлема. В 1/8-ой украинка противостояла Линде Носковой, которая в предыдущем раунде выбила мирового лидера Игу Швёнтек из Польши.

Однако матч не заладился. Свитолина проиграла три стартовых гейма, после чего была вынуждена отказаться от борьбы из-за проблем со спиной. В четвертьфинал прошла Линда Носкова.

Australian Open-2024. 1/8-я финала
Линда Носкова (Чехия) - Элина Свитолина (19, Украина)

Отказ Свитолиной при счете 3:0 в пользу Носковой

Победительница этой пары в четвертьфинале вышла на Даяну Ястремскую, которая сенсационно победила Викторию Азаренко. В случае успеха Свитолиной мог быть чисто украинский четвертьфинал и гарантированное украинское представительство в полуфинале.

По теме
yellow-arrow
За полуфинал Australian Open-2024 Ястремская поборется с теннисисткой, которую не прошла Свитолина
yellow-arrow
Россия ночью атаковала Украину шахедами. Воздушные Силы отчитались об обезвреженных целях
yellow-arrow
Ястремская: Было такое ощущение, что я постоянно бегу за поездом
Элина Свитолина Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости