Мог быть сугубо украинский четвертьфинал. Свитолина не смогла доиграть свой матч 1/8-ой финала АО-2024
Отказалась от борьбы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал первого в сезоне турнира из серии Большого шлема. В 1/8-ой украинка противостояла Линде Носковой, которая в предыдущем раунде выбила мирового лидера Игу Швёнтек из Польши.
Однако матч не заладился. Свитолина проиграла три стартовых гейма, после чего была вынуждена отказаться от борьбы из-за проблем со спиной. В четвертьфинал прошла Линда Носкова.
Australian Open-2024. 1/8-я финала
Линда Носкова (Чехия) - Элина Свитолина (19, Украина)
Отказ Свитолиной при счете 3:0 в пользу Носковой
Победительница этой пары в четвертьфинале вышла на Даяну Ястремскую, которая сенсационно победила Викторию Азаренко. В случае успеха Свитолиной мог быть чисто украинский четвертьфинал и гарантированное украинское представительство в полуфинале.
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