Ястремская: Было такое ощущение, что я постоянно бегу за поездом
Украинка подвела итоги матча
Фото: Tennis Majors
Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024, обыграв Викторию Азаренко со счётом 7:6, 6:4.
После матча теннисистка поделилась эмоциями от победы.
"Прежде всего я думаю, что мне надо передохнуть, потому что мое сердце будто сейчас выскочит из моего тела. У меня такое ощущение, что я проигрывала этот матч 25 раз. Сначала я проигрывала, потом снова проигрывала и было такое ощущение, что я постоянно бегу за поездом. Я выиграла этот матч, потому что я боец и еще прежде всего поддержка болельщиков, она была удивительной.
- Тебе всегда нравилось играть так агрессивно?
- Ну, мне нравится играть агрессивно, но я не люблю делать много ошибок. Сегодня я чувствовала себя немного уставшей. Во втором сете, когда я проигрывала 3:0, мои тренеры говорили мне "играй в два удара". Я говорю: "Как я могу играть в два удара?". Вика хорошо бежит. А потом я просто начала БУМ. БУМ. БУМ. Я не знаю, как это объяснить. Я просто наслаждалась игрой и видела, что моя команда была уверена во мне.
Я хотела что-то еще сказать, но забыла...
- Все хорошо, вы устали.
- Не имеет значения (смеется)
Напомним, что в четвертьфинале Australian Open 2024 Ястремская сыграет против Линды Носковой.
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