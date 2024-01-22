Ястремская: Было такое ощущение, что я постоянно бегу за поездом

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024, обыграв Викторию Азаренко со счётом 7:6, 6:4.

После матча теннисистка поделилась эмоциями от победы.

"Прежде всего я думаю, что мне надо передохнуть, потому что мое сердце будто сейчас выскочит из моего тела. У меня такое ощущение, что я проигрывала этот матч 25 раз. Сначала я проигрывала, потом снова проигрывала и было такое ощущение, что я постоянно бегу за поездом. Я выиграла этот матч, потому что я боец и еще прежде всего поддержка болельщиков, она была удивительной.

- Тебе всегда нравилось играть так агрессивно?

- Ну, мне нравится играть агрессивно, но я не люблю делать много ошибок. Сегодня я чувствовала себя немного уставшей. Во втором сете, когда я проигрывала 3:0, мои тренеры говорили мне "играй в два удара". Я говорю: "Как я могу играть в два удара?". Вика хорошо бежит. А потом я просто начала БУМ. БУМ. БУМ. Я не знаю, как это объяснить. Я просто наслаждалась игрой и видела, что моя команда была уверена во мне.

Я хотела что-то еще сказать, но забыла...

- Все хорошо, вы устали.

- Не имеет значения (смеется)

Напомним, что в четвертьфинале Australian Open 2024 Ястремская сыграет против Линды Носковой.