Россия ночью атаковала Украину шахедами. Воздушные Силы отчитались об обезвреженных целях

В ночь на понедельник, 22-е января, Россия в очередной раз атаковала Украину средствами воздушного наступления. Было использовало беспилотные летательные аппараты "Shahed-136/131". Воздушная Оборона Украины отразила удар.

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"В ночь на 22-е января 2024-го года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф. Все восемь "шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в контексте войны с Россией высказался о мобилизации в Украине.