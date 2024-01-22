  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия ночью атаковала Украину шахедами. Воздушные Силы отчитались об обезвреженных целях
В тренде

Россия ночью атаковала Украину шахедами. Воздушные Силы отчитались об обезвреженных целях

Общие новости

Защитники Украины заботятся о безопасности

Россия ночью атаковала Украину шахедами. Воздушные Силы отчитались об обезвреженных целях

Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images

Новина українською

В ночь на понедельник, 22-е января, Россия в очередной раз атаковала Украину средствами воздушного наступления. Было использовало беспилотные летательные аппараты "Shahed-136/131". Воздушная Оборона Украины отразила удар.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"В ночь на 22-е января 2024-го года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф.

Все восемь "шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в контексте войны с Россией высказался о мобилизации в Украине.

Читайте такжеЗеленский: Я сегодня не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек
По теме
yellow-arrow
За полуфинал Australian Open-2024 Ястремская поборется с теннисисткой, которую не прошла Свитолина
yellow-arrow
Ястремская: Было такое ощущение, что я постоянно бегу за поездом
yellow-arrow
Очередное историческое достижение. Украинки установили рекорд представительства в четвертьфинале мэйджоров
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили України
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости