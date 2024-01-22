За полуфинал Australian Open-2024 Ястремская поборется с теннисисткой, которую не прошла Свитолина

Даяна Ястремская вслед за Мартой Костюк вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии 2024. В 1/8-ой финала турнира украинка сенсационно одолела именитую белоруску Викторию Азаренко 7:6, 6:4.

Следующей соперницей Носковой будет чешка Линда Носкова. Она в 1/16-ой одолела лидера мирового рейтинга Игу Швёнтек, а в 1/8-ой на отказе прошла Элину Свитолину. Украинка проиграла три стартовых гейма, а дальше не смогла справиться с проблемами со спиной.

Ястремская и Носкова ранее не встречались на уровне WTA. Отметим, что в мировом рейтинге чешка занимает 50-ю позицию.