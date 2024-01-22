Уничтожено более восьмисот единиц живой силы. Генштаб обнародовал данные российских потерь за последние сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал данные по российским потерям за последние сутки, 21-е января. Как сообщается, за последние 24 часа было ликвидировано 840 единиц живой силы.

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Также утилизирована техника россиян: одиннадцать танков, 23 бронированные боевые машины, 21 артиллерийская система и прочее.

Общие боевые траты россиян с 24-го февраля 2022-го года по 21-е января 2024-го года составляют:

личного состава - около 376860 (+830) человек;

- около 376860 (+830) человек; танков - 6192 (+11) ед.;

- 6192 (+11) ед.; боевых бронированных машин - 11489 (+23) ед.;

- 11489 (+23) ед.; артиллерийских систем - 8896 (+21) ед.;

- 8896 (+21) ед.; РСЗО - 968 (+0) ед.;

- 968 (+0) ед.; средства ПВО - 657 (+2) ед.;

657 (+2) ед.; самолетов - 331 (+0) ед.;

- 331 (+0) ед.; вертолетов - 324 (+0) ед.;

- 324 (+0) ед.; БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (+25);

- 6961 (+25); крылатые ракеты - 1819 (+1);

1819 (+1); корабли /катера - 23 (+0) ед.;

- 23 (+0) ед.; подводные лодки - 1 (+0) ед.;

- 1 (+0) ед.; автомобильной техники и автоцистерн - 11891 (+29) ед.,

- 11891 (+29) ед., специальная техника - 1397 (+5).

Отметим, что ранее ПВО отчиталась об уничтоженных российских целях.