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Уничтожено более восьмисот единиц живой силы. Генштаб обнародовал данные российских потерь за последние сутки

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Была ликвидирована также техника оккупантов

Уничтожено более восьмисот единиц живой силы. Генштаб обнародовал данные российских потерь за последние сутки

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал данные по российским потерям за последние сутки, 21-е января. Как сообщается, за последние 24 часа было ликвидировано 840 единиц живой силы.

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Также утилизирована техника россиян: одиннадцать танков, 23 бронированные боевые машины, 21 артиллерийская система и прочее.

Общие боевые траты россиян с 24-го февраля 2022-го года по 21-е января 2024-го года составляют:

  • личного состава - около 376860 (+830) человек;
  • танков - 6192 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11489 (+23) ед.;
  • артиллерийских систем - 8896 (+21) ед.;
  • РСЗО - 968 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 657 (+2) ед.;
  • самолетов - 331 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (+25);
  • крылатые ракеты - 1819 (+1);
  • корабли /катера - 23 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11891 (+29) ед.,
  • специальная техника - 1397 (+5).

Отметим, что ранее ПВО отчиталась об уничтоженных российских целях.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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