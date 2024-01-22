Уничтожено более восьмисот единиц живой силы. Генштаб обнародовал данные российских потерь за последние сутки
Была ликвидирована также техника оккупантов
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал данные по российским потерям за последние сутки, 21-е января. Как сообщается, за последние 24 часа было ликвидировано 840 единиц живой силы.
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Также утилизирована техника россиян: одиннадцать танков, 23 бронированные боевые машины, 21 артиллерийская система и прочее.
Общие боевые траты россиян с 24-го февраля 2022-го года по 21-е января 2024-го года составляют:
- личного состава - около 376860 (+830) человек;
- танков - 6192 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 11489 (+23) ед.;
- артиллерийских систем - 8896 (+21) ед.;
- РСЗО - 968 (+0) ед.;
- средства ПВО - 657 (+2) ед.;
- самолетов - 331 (+0) ед.;
- вертолетов - 324 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (+25);
- крылатые ракеты - 1819 (+1);
- корабли /катера - 23 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11891 (+29) ед.,
- специальная техника - 1397 (+5).
Отметим, что ранее ПВО отчиталась об уничтоженных российских целях.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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