Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях поздравил украинцев с Днем Соборности.

"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которой 24 февраля прозвучало: я – украинец.

Только сильные украинцы могут стать едиными. И только единые украинцы могут быть сильными. Украинцы во всем мире.

С Днем Соборности!", - написал Зеленский в аннотации к видеоролику.