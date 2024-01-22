Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности
Слово главы государства
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях поздравил украинцев с Днем Соборности.
"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которой 24 февраля прозвучало: я – украинец.
Только сильные украинцы могут стать едиными. И только единые украинцы могут быть сильными. Украинцы во всем мире.
С Днем Соборности!", - написал Зеленский в аннотации к видеоролику.
Отметим, что ранее президент Украины высказался о мобилизации.
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