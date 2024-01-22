  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности
В тренде

Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Общие новости

Слово главы государства

Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях поздравил украинцев с Днем Соборности.

"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которой 24 февраля прозвучало: я – украинец.

Только сильные украинцы могут стать едиными. И только единые украинцы могут быть сильными. Украинцы во всем мире.

С Днем Соборности!", - написал Зеленский в аннотации к видеоролику.

Отметим, что ранее президент Украины высказался о мобилизации.

По теме
yellow-arrow
В Киев прибыл Премьер-министр Польши Дональд Туск
yellow-arrow
Ястремская оставила эмоционально-патриотическое послание после исторической победы на Australian Open
yellow-arrow
Попытка номер два. Сегодня Шахтер должен сыграть первый спарринг на зимних сборах
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости