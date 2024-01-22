Ястремская оставила эмоционально-патриотическое послание после исторической победы на Australian Open
Трепетный момент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала сенсационную победу в 1/8-ой финала открытого чемпионата Австралии. Украинка в двух сетах одолела 18-ю сеяную белоруску Викторию Азаренко.
После победы Ястремская не скрывала эмоций. Она дала чувственное интервью, а после оставила эмоционально-патриотическую надпись на камере.
"Семья - это моя Украина", - написала Ястремская.
Скриншот - Суспільне Спорт
Отметим, что Даяна достигла наибольшего прогресса на турнирах Большего шлема: впервые она сыграет на уровне четвертьфинала. Добавим также, что в 1/4-ю пробилась еще одна украинка – Марта Костюк.
Популярное сейчас
- Довбик разрывает, Цыганков помогает. Жирона — Севилья 5:1. Видео голов и обзор матча
- Рамос не убрал шипы и заехал Довбику под колено
- Довбик делает хет-трик за 6 минут в матче против Севильи. ВИДЕО
- Самое милое видео дня: Костюк во время матча на Australian Open-2024 попросила своего мужа сфотографировать ее
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО