Ястремская оставила эмоционально-патриотическое послание после исторической победы на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала сенсационную победу в 1/8-ой финала открытого чемпионата Австралии. Украинка в двух сетах одолела 18-ю сеяную белоруску Викторию Азаренко.

После победы Ястремская не скрывала эмоций. Она дала чувственное интервью, а после оставила эмоционально-патриотическую надпись на камере.

"Семья - это моя Украина", - написала Ястремская.

Скриншот - Суспільне Спорт

Отметим, что Даяна достигла наибольшего прогресса на турнирах Большего шлема: впервые она сыграет на уровне четвертьфинала. Добавим также, что в 1/4-ю пробилась еще одна украинка – Марта Костюк.