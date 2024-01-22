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Ястремская оставила эмоционально-патриотическое послание после исторической победы на Australian Open

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Ястремская оставила эмоционально-патриотическое послание после исторической победы на Australian Open

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала сенсационную победу в 1/8-ой финала открытого чемпионата Австралии. Украинка в двух сетах одолела 18-ю сеяную белоруску Викторию Азаренко.

После победы Ястремская не скрывала эмоций. Она дала чувственное интервью, а после оставила эмоционально-патриотическую надпись на камере.

"Семья - это моя Украина", - написала Ястремская.

Ястремская оставила эмоционально-патриотическое послание после исторической победы на Australian Open - изображение 1

Скриншот - Суспільне Спорт

Отметим, что Даяна достигла наибольшего прогресса на турнирах Большего шлема: впервые она сыграет на уровне четвертьфинала. Добавим также, что в 1/4-ю пробилась еще одна украинка – Марта Костюк.

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Даяна Ястремская Australian Open-2024
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Источник:
Супсільне Спорт
Опубликовал: Игорь Семйон
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