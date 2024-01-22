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В Киев прибыл Премьер-министр Польши Дональд Туск

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С необъявленным визитом

В Киев прибыл Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото з соцмереж

Новина українською

В понедельник, 22-го января, в Киев с необъявленным визитом прибыл Премьер Польши Дональд Туск.

Отмечается, что в ходе визита в Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Отметим, что сегодня, 22-го января, Украина отмечает День Соборности. Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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