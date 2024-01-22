В Киев прибыл Премьер-министр Польши Дональд Туск
С необъявленным визитом
Фото з соцмереж
В понедельник, 22-го января, в Киев с необъявленным визитом прибыл Премьер Польши Дональд Туск.
Отмечается, что в ходе визита в Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
???????? ???????? Premier @DonaldTusk rozpoczyna wizytę w #Kijów, gdzie spotka się https://t.co/SrSDzzmzYz. z Prezydentem @ZelenskyyUa i Premierem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/NQxZ1yi0Fs— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024
Отметим, что сегодня, 22-го января, Украина отмечает День Соборности. Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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