В Киев прибыл Премьер-министр Польши Дональд Туск

В понедельник, 22-го января, в Киев с необъявленным визитом прибыл Премьер Польши Дональд Туск.

Отмечается, что в ходе визита в Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Отметим, что сегодня, 22-го января, Украина отмечает День Соборности. Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.