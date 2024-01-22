В Раду внесут законопроект о множественном гражданстве
Об этом сообщил Владимир Зеленский
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник 22-го января Украина отмечает День Соборности. С ним украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.
В ходе своего видеообращения глава государства сказал о том, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве:
"Это позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора", - сказал Президент в обращении.
Деталей пока нет. Также Зеленский акцентировал внимание на том, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ:
"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ".
Зеленский уточнил, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".
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