В Раду внесут законопроект о множественном гражданстве

В понедельник 22-го января Украина отмечает День Соборности. С ним украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего видеообращения глава государства сказал о том, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве:

"Это позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора", - сказал Президент в обращении.

Деталей пока нет. Также Зеленский акцентировал внимание на том, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ:

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ".

Зеленский уточнил, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".