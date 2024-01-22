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Еще одна украинка прошла в четвертьфинал Australian Open-2024. Теперь уже в парном разряде

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Удачный турнир для Людмилы Киченок

Еще одна украинка прошла в четвертьфинал Australian Open-2024. Теперь уже в парном разряде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии. Это первый в сезоне турнир из серии Большого шлема. Две украинки в одиночном разряде прошли в четвертьфинал – это Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Украина имеет успехи также в парном разряде. В 1/4-ю вышла Людмила Киченок, которая вместе с латвийкой Еленой Остапенко одолела тайвано-китайский дуэт Фансень / Чжу Линь.

Australian Open-2024. Парный разряд. 1/8-я финала
Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) - Ву Фансень (Тайвань)/Чжу Линь (Китай) 2:0 (6:3; 7:5)

Матч длился один час и 29 минут.

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Это пятый случай, когда Людмила Киченок доходила до четвертьфинала Грэндслема в паре. В 2022-м году, в частности, пара Киченок/Остапенко играла в полуфинале Уимблдона.

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Елена Остапенко Людмила Киченок Australian Open-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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