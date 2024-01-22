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Украина не причастна к удару по рынку в Донецке. Официальное заявление Сил обороны таврического направления

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Около тридцати погибших

Украина не причастна к удару по рынку в Донецке. Официальное заявление Сил обороны таврического направления

Кириленко Телеграм-канал

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В воскресенье, 21-го января, в результате взрыва на рынке в Донецке погибли почти три десятка человек. Еще по меньшей мере 25-ро – ранены.

Российские коллаборационисты обвинили в ударе Украину, отмечая, что по рынку якобы был нанесен артиллерийский удар. Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления, в свою очередь, на официальном уровне опроверг свою причастность к этому событию.

В ведомстве отметили, что Россия будет нести ответственность за отобранные жизни украинцев.

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Источник:
Фейсбук
Опубликовал: Игорь Семйон
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