При попытке выехать из Украины задержали Гринкевича-младшего, который подозревается в аферах по поставкам ВСУ

При попытке организации пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 миллиард гривен. Об этом во время брифинга заявил Генеральный прокурор Андрей Костин.

Роман Гринкевич, сын одиозного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, был задержан в городе Одесса 22-го января 2024-го года в 6:50 утра при организации выезда за пределы страны.

По данным следствия, подозреваемый выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. 19-го января по ходатайству прокуроров суд дал разрешение на его задержание.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

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Напомним, бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины. Согласно проведенным экспертизам, в результате поставки некачественной одежды, государству в лице Минобороны нанесен ущерб на сумму более 934 млн. грн.

Всем участникам сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины).

Также отметим, что Игорь Гринкевич – бывший тесть полузащитника "Шахтера" Марьяна Шведа.