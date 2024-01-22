Ермак рассказал о подготовке встречи Зеленского и Орбана и его друзей
Эта тема будет основной во время встречи украинской делегации с главой МИД Венгрии
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вполне возможна. Над ее организацией ведется активная работа. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью для Интерфакс-Украина, обнародованном в понедельник, 22 января.
"Мы точно движемся к встрече Зеленского и Орбана. Это и будет основной задачей во время нашей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречи с Сийярто (глава МИД Венгрии - ред.) 29 января в Ужгороде", - заявил он.
По словам Ермака, было договорено "провести столько часов, сколько нужно, чтобы проговорить все вопросы и прийти к пониманию, когда, где и с какими потенциальными договоренностями может состояться встреча между президентом Украины и премьер-министром Венгрии".
"Мы с Кулебой хотим пройтись по всему спектру вопросов. Их у нас много. Венгрия - наш сосед. Венгрия является членом Европейского Союза и НАТО. Поэтому мы должны разговаривать и наладить конструктивный диалог", - добавил глава ОП.
Напомним, в конце декабря 2023 года Виктор Орбан согласился на встречу с Владимиром Зеленским.
Также известно, что Зеленский встречался с Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.
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