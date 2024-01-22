В Нацполиции прокомментировали возможную мобилизацию правоохранителей

В случае мобилизации правоохранителей может возникнуть проблема с укомплектованием, что негативно повлияет на криминогенную ситуацию в стране. Однако Национальная полиция готова к такому решению. Об этом заявил председатель Нацполиции Иван Выговский.

По его словам, что Украине удается держать криминогенную обстановку под контролем, обеспечивать гражданам внутреннюю безопасность и сохранять правопорядок на улицах.

"И это также благодаря тому, что мы привлекли к нарядам на улицах максимальное количество полицейских. Если до войны это было около 4000 нарядов, то теперь более 7000", - заявил Выговский.



Глава Нацполиции отметил, что в случае, если в Украине мобилизуют еще полицейских, возникнет проблема с комплектацией. Это может сказаться на криминогенной ситуации.

"Кстати, полиция не исчерпывает мобилизационный ресурс. В 2022-23 году мы очень взвешенно подходили к тому, кого набираем в полицию. Исключена возможность попадания уклонистов, у нас есть соответствующие базы, по которым мы проверяем людей", - заявил Выговский.

Глава Нацполиции добавил, что в данном процессе также играет роль возраст. Так, 60% личного состава - это молодые люди от 18 до 25 лет.

"В Люте также у нас в основном молодые люди до 27 лет. Мы набирали их на конкурсной основе. В бригаде где-то 30% бойцов - это полицейские, которые были в рядах полиции и до полномасштабного вторжения", - объясняет глава Нацполиции.

По его словам, в первые дни из Нацполиции отпустили всех, кто принял решение вступить в ряды армии при отсутствии механизма перевода в ВСУ.

"Поэтому это возможно было сделать только через увольнение из Нацполиции. Другие полицейские, кто хотел воевать, - пошли в штурмовую бригаду Лють", - резюмировал Выговский.

Напомним, президент Владимир Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать в армию полмиллиона человек. Ранее глава государства сообщал, что со стороны военных поступило предложение дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.