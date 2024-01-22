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Есть новый польский оборонный пакет: Зеленский сообщил о результате встречи с Туском

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Президент Украины и польский премьер обсудили ряд важных вопросов

Есть новый польский оборонный пакет: Зеленский сообщил о результате встречи с Туском

chosun.com

Новина українською

В Киев сегодня, 22 января, прибыл польский премьер-министр Дональд Туск.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил некоторые детали встречи с Туском.

"Сегодня с премьер-министром Дональдом Туском провели очень продуктивные переговоры. По всем аспектам наших двусторонних отношений. Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь.

Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины. Обсудили сегодня с господином премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!" - написал Зеленский.

Напомним, это первая официальная командировка Туска в Украину с момента назначения на должность 12 декабря 2023 года.

Глава польского правительства заявил о своем намерении приехать в Украину 28 декабря 2023 года. Целью поездки должен был быть вопрос блокады украино-польской границы.

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Источник:
tsn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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