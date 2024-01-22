Хацкевич - о своих словах про Россию: От своих слов не отказываюсь, я научился отличать дерьмо от хорошего
Белорусский специалист подтвердил свою позицию
Экс-игрок и тренер киевского "
— Не могу не затронуть тему, из-за которой в последние дни вы стали главным ньюз-мейкером в украинском информационном пространстве из-за того, что отправили российских журналистов единственным возможным маршрутом, когда те добивались от вас объяснений ваших слов о том, что главным вашим футбольным промахом стала
– Я от своих слов не отказываюсь. Я научился отличать дерьмо от хорошего. Помню тех, с кем работал в Волгограде, и тех людей, которые окружали меня вне моей футбольной деятельности. Их добро я не забуду. Чтобы ни говорили, там все-таки есть и хорошие люди. И в Беларуси такие есть. Но то, что я сказал, могу только повторить! И моя позиция по этой стране уже не изменится.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Опубликованы переговоры ВАР по матчу Реал - Альмерия
- Реакция фанов Реала на Лунина / "Отправь Кепу в Монголию"/ Лунин против Кепы. ВИДЕО
- Мичел - про хет-трик Довбика: У него есть невероятная способность забивать
- "Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО