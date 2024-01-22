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Хацкевич - о своих словах про Россию: От своих слов не отказываюсь, я научился отличать дерьмо от хорошего

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Белорусский специалист подтвердил свою позицию

Хацкевич - о своих словах про Россию: От своих слов не отказываюсь, я научился отличать дерьмо от хорошего

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Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич еще раз подтвердил свои слова об отношении к России.

— Не могу не затронуть тему, из-за которой в последние дни вы стали главным ньюз-мейкером в украинском информационном пространстве из-за того, что отправили российских журналистов единственным возможным маршрутом, когда те добивались от вас объяснений ваших слов о том, что главным вашим футбольным промахом стала "поездка в этот сраный Волгоград, в эту сраную Россию".

– Я от своих слов не отказываюсь. Я научился отличать дерьмо от хорошего. Помню тех, с кем работал в Волгограде, и тех людей, которые окружали меня вне моей футбольной деятельности. Их добро я не забуду. Чтобы ни говорили, там все-таки есть и хорошие люди. И в Беларуси такие есть. Но то, что я сказал, могу только повторить! И моя позиция по этой стране уже не изменится.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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