Марта Костюк - Кори Гауфф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
Марта Костюк - Кори Гауфф: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "
Фото: Reuters
Исторический матч для Марты Костюк. Впервые на мэйджорах она дошла так высоко – до четвертьфинала. Но останавливаться украинка не хочет, хотя и понимает, что пройти американку Кори Гауфф будет очень сложно.
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Матч 1/4-ой финала Australian Open-2024 состоится во вторник, 23-го января, в 04:00 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport 1.
Australian Open-2024. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) - Кори Гауфф (США)
Видеотрансляция - Eurosport 1
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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