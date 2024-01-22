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Марта Костюк - Кори Гауфф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024

Общие новости

Марта Костюк - Кори Гауфф: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "

Марта Костюк - Кори Гауфф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024

Фото: Reuters

Новина українською

Исторический матч для Марты Костюк. Впервые на мэйджорах она дошла так высоко – до четвертьфинала. Но останавливаться украинка не хочет, хотя и понимает, что пройти американку Кори Гауфф будет очень сложно.

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Матч 1/4-ой финала Australian Open-2024 состоится во вторник, 23-го января, в 04:00 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport 1.

Australian Open-2024. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) - Кори Гауфф (США)

Видеотрансляция - Eurosport 1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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