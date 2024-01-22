Олег Плотницкий признан MVP матча в итальянской Суперлиге
Украинец демонстрирует потрясающую игру
Фото: cev.eu
Состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии по волейболу в мужской Суперлиге. "Перуджа" встречалась с "Моденой", где одержала победу в трех партиях.
Капитан национально сборной Украины Олег Плотницкий набрал 15 очков и был признан лучшим в матче.
Для украинца эта награда стала пятой. Благодаря этой победе "Переджа" занимает второе место с 37 очками в активе.
Чемпионат Италии по волейболу. Мужчины
Суперлига. 15 тур
"Модена" - "Перуджа" 0:3 (18:25, 17:25, 18:25)
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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