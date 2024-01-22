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Олег Плотницкий признан MVP матча в итальянской Суперлиге

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Украинец демонстрирует потрясающую игру

Олег Плотницкий признан MVP матча в итальянской Суперлиге

Фото: cev.eu

Новина українською

Состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии по волейболу в мужской Суперлиге. "Перуджа" встречалась с "Моденой", где одержала победу в трех партиях.

Капитан национально сборной Украины Олег Плотницкий набрал 15 очков и был признан лучшим в матче.

Для украинца эта награда стала пятой. Благодаря этой победе "Переджа" занимает второе место с 37 очками в активе.

Чемпионат Италии по волейболу. Мужчины

Суперлига. 15 тур

"Модена" - "Перуджа" 0:3 (18:25, 17:25, 18:25)

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Олег Плотницкий
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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