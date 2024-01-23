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ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 212 единиц техники

ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 23.01.24.

За понедельник, 22 января, было ликвидировано еще 960 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 377820 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 212 единиц техники и вооружения. В частности, 22 танков, 59 ББМ и 51 артиллерийская система.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6214 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин - 11548 (+59) ед,
  • артиллерийских систем - 8947 (+51) ед,
  • РСЗО - 970 (+2) ед,
  • средства ПВО - 657 (0) ед,
  • самолетов - 331 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (0) ед,
  • крылатые ракеты - 1820 (+1) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11956 (+65) ед,
  • специальная техника - 1409 (+12) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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