ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 23.01.24.

За понедельник, 22 января, было ликвидировано еще 960 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 377820 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 212 единиц техники и вооружения. В частности, 22 танков, 59 ББМ и 51 артиллерийская система.

Потери россиян в технике:

танков - 6214 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 11548 (+59) ед,

артиллерийских систем - 8947 (+51) ед,

РСЗО - 970 (+2) ед,

средства ПВО - 657 (0) ед,

самолетов - 331 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (0) ед,

крылатые ракеты - 1820 (+1) ед,

корабли/катера - 23 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11956 (+65) ед,

специальная техника - 1409 (+12) ед.