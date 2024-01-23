Последствия массированного удара рф по Украине: что известно сейчас?
Есть погибшие и пострадавшие в результате утреннего ракетного удара
вільні джерела
Во вторник утром, 22 января, враг нанес массированный ракетный удар по Украине, по состоянию на 08.30 утра известно о следующих последствиях атаки:
Киев. Есть попадания и возгорания в разных районах. Один человек погиб и 5 пострадавших, среди них ребенок.
Святошинский район:
- возгорание припаркованных автомобилей;
- возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме;
- повреждение нежилой застройки;
Печерский:
- повреждение нежилого здания.
Соломенский:
- повреждение жилого дома.
Дарницкий:
- падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения);
- и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).
Харьков. Разрушен подъезд многоквартирного дома: люди под завалами. Уже двое погибших, 11 пострадавших. В городе частично нет света и воды. В пригороде - 4 попадания.
В городе пылает газопровод. Повреждены жилые дома в частном секторе, есть раненые, в частности, дети. В одном из районов оккупанты разрушили санаторную школу для больных детей, - сообщает руководитель следственного управления полиции Сергей Болвинов.
В Киевском районе Харькова под завалами разрушенного подъезда многоэтажного дома ищут людей, - сообщает ОВА.
Павлоград. Два человека погибли в результате массированной ракетной атаки россиян, - председатель Днепропетровской ОГА Лысак. Также есть пострадавшие.
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