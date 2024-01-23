Россия атаковала Украину ракетами. Известны последствия массированного удара
Есть погибшие и пострадавшие в результате утреннего ракетного удара
вільні джерела
Во вторник утром, 22 января, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, по состоянию на 08.30 утра известно о следующих последствиях атаки:
Киев. Есть попадания и возгорания в разных районах. Один человек погиб и 5 пострадавших, среди них ребенок.
Святошинский район:
- возгорание припаркованных автомобилей;
- возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме;
- повреждение нежилой застройки;
Печерский:
- повреждение нежилого здания.
Соломенский:
- повреждение жилого дома.
Дарницкий:
- падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения);
- и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).
Харьков. Разрушен подъезд многоквартирного дома: люди под завалами. Уже двое погибших, 11 пострадавших. В городе частично нет света и воды. В пригороде - 4 попадания.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В городе пылает газопровод. Повреждены жилые дома в частном секторе, есть раненые, в частности, дети. В одном из районов оккупанты разрушили санаторную школу для больных детей, - сообщает руководитель следственного управления полиции Сергей Болвинов.
В Киевском районе Харькова под завалами разрушенного подъезда многоэтажного дома ищут людей, - сообщает ОВА.
Павлоград. Два человека погибли в результате массированной ракетной атаки россиян, - председатель Днепропетровской ОГА Лысак. Также есть пострадавшие.
Популярное сейчас
- Марта Костюк покидает Australian Open-2024. Украинка в борьбе уступила Кори Гауфф
- Шахтер побеждает на сборах и ведет бразильца, Ворскла усиливается, Кривбасс чистит состав. Главные новости за 22 января
- КАН-2024. Кабо-Верде и Египет выходят в плей-офф. Сборная Ганы – под угрозой вылета на третьем месте
- В Нацполиции прокомментировали возможную мобилизацию правоохранителей
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО