Россия атаковала Украину ракетами. Известны последствия массированного удара

Во вторник утром, 22 января, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, по состоянию на 08.30 утра известно о следующих последствиях атаки:

Киев. Есть попадания и возгорания в разных районах. Один человек погиб и 5 пострадавших, среди них ребенок.

Святошинский район:

возгорание припаркованных автомобилей;

возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме;

повреждение нежилой застройки;

Печерский:

повреждение нежилого здания.

Соломенский:

повреждение жилого дома.

Дарницкий:

падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения);

и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Харьков. Разрушен подъезд многоквартирного дома: люди под завалами. Уже двое погибших, 11 пострадавших. В городе частично нет света и воды. В пригороде - 4 попадания.

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В городе пылает газопровод. Повреждены жилые дома в частном секторе, есть раненые, в частности, дети. В одном из районов оккупанты разрушили санаторную школу для больных детей, - сообщает руководитель следственного управления полиции Сергей Болвинов.

В Киевском районе Харькова под завалами разрушенного подъезда многоэтажного дома ищут людей, - сообщает ОВА.



Павлоград. Два человека погибли в результате массированной ракетной атаки россиян, - председатель Днепропетровской ОГА Лысак. Также есть пострадавшие.