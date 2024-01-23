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Россия атаковала Украину ракетами. Известны последствия массированного удара

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Есть погибшие и пострадавшие в результате утреннего ракетного удара

Россия атаковала Украину ракетами. Известны последствия массированного удара

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Во вторник утром, 22 января, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, по состоянию на 08.30 утра известно о следующих последствиях атаки:

Киев. Есть попадания и возгорания в разных районах. Один человек погиб и 5 пострадавших, среди них ребенок.

Святошинский район:

  • возгорание припаркованных автомобилей;
  • возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме;
  • повреждение нежилой застройки;

Печерский:

  • повреждение нежилого здания.

Соломенский:

  • повреждение жилого дома.

Дарницкий:

  • падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения);
  • и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Харьков. Разрушен подъезд многоквартирного дома: люди под завалами. Уже двое погибших, 11 пострадавших. В городе частично нет света и воды. В пригороде - 4 попадания.

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В городе пылает газопровод. Повреждены жилые дома в частном секторе, есть раненые, в частности, дети. В одном из районов оккупанты разрушили санаторную школу для больных детей, - сообщает руководитель следственного управления полиции Сергей Болвинов.

В Киевском районе Харькова под завалами разрушенного подъезда многоэтажного дома ищут людей, - сообщает ОВА.

Павлоград. Два человека погибли в результате массированной ракетной атаки россиян, - председатель Днепропетровской ОГА Лысак. Также есть пострадавшие.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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