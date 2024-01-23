Людмила Киченок впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open в парном разряде

Людмила Киченок вышла в полуфинал парного турнира Australian Open-2024 в Мельбурне. Украинка в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко обыграла Каролин Гарсию и Кристину Младенович.

Матч длился 1 час и 43 минуты. За это время Киченок и Остапенко сделали 6 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 9 брейкпоинтов.

Теннисистки уже не впервые играют между собой, в прошлом матче украинско-латвийский дуэт снялся с соревнований в полуфинале австралийской Аделаиды.

В полуфинале Киченок и Остапенко встретятся с Габриэлой Дабровски и австралийкой Эрлин Раутлифф.

Australian Open. WTA

Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция) - Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 11) - 0:2 (6:7(2), 4:6)