  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина завоевала первую медаль на юношеских Олимпийских Играх. В призах - дочь чемпионки Европы-2009 по биатлону
В тренде

Украина завоевала первую медаль на юношеских Олимпийских Играх. В призах - дочь чемпионки Европы-2009 по биатлону

Общие новости

Первая медаль для Украины за последние 8 лет

Украина завоевала первую медаль на юношеских Олимпийских Играх. В призах - дочь чемпионки Европы-2009 по биатлону

Фото: НОК

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Полина Пуцко приносит Украине первую медаль Юношеских Олимпийских игр-2024 в Канвондо (Республика Корея).

На третью ступеньку пьедестала в спринте на 6 км поднялась Полина Пуцко.

17-летняя представительница Сумщины показала отличную скорость на дистанции и допустила лишь одну погрешность на двух огневых рубежах.

Бронза, которую завоевала Полина Пуцко, стала второй в истории Украины наградой в биатлоне на зимних Юношеских Олимпийских играх после золота Кристины Дмитренко в гонке преследования в Лиллехаммере-2016.

Стоит отметить, что Полина является дочерью чемпионки Европы-2009 по биатлону Инны Супрун.

По теме
yellow-arrow
Война переходит на другой этап: ВСУ получили новое дальнобойное оружие, - Источник
yellow-arrow
Марта Костюк: Сегодня для себя я победила
yellow-arrow
Враг выпустил 41 ракету во время сегодняшней атаки. Известно, сколько сбили силы ПВО
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости