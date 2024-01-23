Украина завоевала первую медаль на юношеских Олимпийских Играх. В призах - дочь чемпионки Европы-2009 по биатлону
Первая медаль для Украины за последние 8 лет
Фото: НОК
Полина Пуцко приносит Украине первую медаль Юношеских Олимпийских игр-2024 в Канвондо (Республика Корея).
На третью ступеньку пьедестала в спринте на 6 км поднялась Полина Пуцко.
17-летняя представительница Сумщины показала отличную скорость на дистанции и допустила лишь одну погрешность на двух огневых рубежах.
Бронза, которую завоевала Полина Пуцко, стала второй в истории Украины наградой в биатлоне на зимних Юношеских Олимпийских играх после золота Кристины Дмитренко в гонке преследования в Лиллехаммере-2016.
Стоит отметить, что Полина является дочерью чемпионки Европы-2009 по биатлону Инны Супрун.
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