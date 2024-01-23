Украина завоевала первую медаль на юношеских Олимпийских Играх. В призах - дочь чемпионки Европы-2009 по биатлону

Полина Пуцко приносит Украине первую медаль Юношеских Олимпийских игр-2024 в Канвондо (Республика Корея).

На третью ступеньку пьедестала в спринте на 6 км поднялась Полина Пуцко.

17-летняя представительница Сумщины показала отличную скорость на дистанции и допустила лишь одну погрешность на двух огневых рубежах.

Бронза, которую завоевала Полина Пуцко, стала второй в истории Украины наградой в биатлоне на зимних Юношеских Олимпийских играх после золота Кристины Дмитренко в гонке преследования в Лиллехаммере-2016.

Стоит отметить, что Полина является дочерью чемпионки Европы-2009 по биатлону Инны Супрун.