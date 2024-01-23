Враг выпустил 41 ракету во время сегодняшней атаки. Известно, сколько сбили силы ПВО
Силы ПВО сбили 21 ракету
фото з відкритих джерел
Ночью 23 января 2024 года противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
Всего в течение ночи зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника, большинство выпущенных ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:
- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. - в направлении Харьковщины;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс, рф.);
- 8 ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской и Орловской обл. - в направлении Харьковщины и Сумщины;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков - Белгородская и Воронежская обл.)
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область - рф).
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено:
- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"
- управляемую авиационную ракету Х-59.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется и будет обнародована местными властями.
Важно, что не все вражеские ракеты, которые атаковали по баллистической траектории достигли своих целей!
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