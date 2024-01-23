Марта Костюк: Сегодня для себя я победила

Марта Костюк покидает Australian Open-2024 в четвертьфинальном матче, уступив американке Кори Гауфф в трех сетах.

После игры украинка рассказала, что довольна своим результатом.

"Это просто теннисный матч. Я нахожусь здесь, чтобы расти, становиться лучше. Очень горжусь собой. Сегодня для себя я победила — думаю, это самое важное. Сейчас только начало сезона. Отличный матч с Кори. Очередная битва. К сожалению, сегодня не смогла победить, но отыграла очень хороший турнир. Двигаемся дальше. Я проиграла первый сет — это было довольно больно. Выигрывала 5:1. Имела сетбол при счете 5:2. Была очень хорошая идея при счете 6:5, но не реализовала ее достаточно хорошо.

Для меня это победа, так как я играла с одной из лучших девушек в мире. Смогла подойти очень близко. Чувствуется, будто очень далеко, но в то же время очень близко. Весь этот турнир для меня — большая победа.

"Все, что произошло было определенным образом ожидаемым, но также и неожиданным, потому что у меня были очень сложные матчи. За последние 10 дней я многое прошла: от невозможности заснуть до того, что я едва могла поднять ногу в четвертом раунде.

Цели на оставшуюся часть сезона? Они не изменились. Просто у меня появилась ясность. Я никогда не ставлю цель [занять определенное место в] рейтинге. Как по мне, в этом нет смысла. Это просто номер.

Я до сих пор хочу выиграть Грэндслем — это моя самая главная цель. Буду стремиться к этому. Что касается остальных турниров - посмотрим, я не знаю. Моя самая большая и единственная цель сейчас — это Грэндслем", — пояснила Костюк на послематчевой пресс-конференции.