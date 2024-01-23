Война переходит на другой этап: ВСУ получили новое дальнобойное оружие, - Источник

По словам эксперта Валерия Рябых, Украина сможет поражать объекты энергетической инфраструктуры на территории РФ, которые используются для обеспечения своих войск горюче-смазочными материалами и ведения экономики.

Вооруженные силы Украины могли получить эффективное дальнобойное вооружение, способное обойти систему противовоздушной обороны на РФ территории. Это подтверждается последними атаками на российские объекты в Ленинградской и Тульской областях. Об этом сказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Согласно мнению эксперта, характер военных действий находится в процессе перехода на новый этап.

"Расстояние до цели по прямой составляет от 700 до 900 км. Для того чтобы обойти узлы российской ПВО и различные угрожающие направления, подобная траектория должна составлять где-то 1200 км. Это говорит о том, что у нас есть такие дальнобойные средства, и то, что они могут обходить системы ПВО России и поражать запланированные объекты противника", - пояснил Рябых.

Он отметил, что сейчас акцент делается на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры в стране-агрессоре. Эти объекты играют ключевую роль в обеспечении горюче-смазочными материалами для оккупационных войск и поддержке экономической активности.

"Со всех сторон это показывает, что мы оказались на другом этапе ведения боевых действий. Россияне, которые обожают засевшего в Кремле фюрера и его политику захвата чужих территорий, уже могут наблюдать за результатом его политики непосредственно из своих окон, причем далеко от линии фронта", - отметил эксперт.

Напомним, что украинские беспилотники в ночь на 18 января атаковали нефтебазу, которая расположена на территории в Ленинградской области России. Это крупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность - до 12,5 млн тонн в год.