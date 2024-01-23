ЕС по требованию Польши ограничит экспорт продовольствия из Украины - Financial Times

Польша получила уступку от Европейского Союза в вопросе ограничения экспорта продовольствия из Украины. Согласно нововведению Брюсселя, будут введены "меры предосторожности", которые позволят блокировать продовольствие из Украины, если это будет представлять угрозу падением цен в Польше и других соседних странах. Об этом заявил комиссар по вопросам торговли ЕС Валдис Домбровскис, сообщает Financial Times.

Планируется, что эта инициатива будет объявлена до конца этой недели и, вероятно, будет включать "специфические для каждой страны меры предосторожности", которые позволят Брюсселю блокировать импорт в случае перенасыщения украинским продовольствием рынка определенной страны.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам. Один из способов сделать это - введение защитных мер для конкретных стран", - сказал еврокомиссар.

Домбровскис отметил, что наибольшее влияние экспорта украинской сельскохозяйственной продукции испытывают ближайшие страны-соседи Украины, тогда как для рынка ЕС в целом это не будет иметь существенных перебоев.

Он также заявил, что начнет переговоры о взаимной либерализации торговли и призвал Киев снизить некоторые собственные торговые барьеры, чтобы стимулировать экспорт в ЕС на фоне переговоров о вступлении в сообщество.

Еврокомиссар отметил, что предложение о беспошлинной торговле должно быть одобрено Европейским парламентом и большинством стран-членов ЕС.

Напомним, заместитель министра сельского хозяйства Польши, политик правящей "Гражданской коалиции" Михал Колодзейчак считает, что аграрно-потребительский рынок Польши надо защитить от Украины. Он предлагает закрыть его для украинских товаров на 20 лет после вступления Украины в ЕС.