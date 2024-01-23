Украинский боксер, потерпев первое в карьере поражение, потерял чемпионский титул
Неудачный день для Артема Далакяна
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский до сих пор непобедимый боксер Артем Далакян в Японии защищал свой титул WBA. Это был 23-й бой для украинца на профи-ринге. Его соперником был японец Сеиго Акуи.
Примечательно, что титул Далакян добыл еще в феврале 2018-го года, одержав с тех пор шесть побед, четыре из которых – досрочно. Очередная защита должна была состояться еще осенью 2023-го года, но из-за травмы хедлайтера Такуми Иноуэ ее перенесли на январь 2024-го.
Далакян и Акуи провели на ринге все двенадцать раундов. Украинец решил действовать "вторым номером", рассчитывая на контратаки. Время от времени проходили острые выпады от украинца, в частности – в десятом раунде. Но в целом соперник владел инициативой. Особенно это было заметно в "чемпионских раундах".
Вердикт судей – единогласная победа японца: 116-112, 117-111 и 119-109. Далакян потерпел первое поражение в карьере и лишился титула. Чемпионом у Украины на профи-ринге остается только Александр Усик.
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