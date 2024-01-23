Глава МИД Венгрии Сийярто получил угрозы смертью, написанные на украинском языке, - СМИ
Письма якобы пришли по электронной почте
фото из соцсетей
СМИ сообщают, что в посольство Венгрии в Украине якобы прислали угрозы смертью в адрес главы МИД страны Петера Сийярто в связи с его предстоящим визитом в Ужгород.
Об этом сообщает местное издание Index.
Издание со ссылкой на свои данные пишет, что письмо поступило на электронную почту посольства Венгрии в Украине и написано на украинском языке.
В тексте записки, согласно переводу, автор пишет, что украинцы ненавидят венгерскую власть за то, что Венгрия "делает все, чтобы Украина проиграла в войне" и говорит, что Сийярто 29 января ждет "взрывной прием" и рекомендует начинать приготовления к похоронам. Записка завершается словами, что "Бог прощает, но украинцы – нет".
Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер в своем Facebook заявил, что угроза "не сдержит Петера Сийярто от представительства интересов Венгрии".
"Польский премьер атакует позицию Венгрии, которая выступает за мир, с неприемлемыми заявлениями, а глава МИД Петер Сийярто получает угрозы смертью. Кто считает, что министр иностранных дел Венгрии испугается – не знает Петера Сийярто", – написал Менцер.
Как известно, встреча глав МИД Украины и Венгрии запланирована на 29 января в Ужгороде и имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.
Перед этим Зеленский и Орбан коротко пересеклись в Аргентине во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента. Орбан тогда сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о вопросах двусторонних отношений, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.
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