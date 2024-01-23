Полина Пуцко: После финиша на самом деле не верила, что третья
Украинка подвела итоги
Фото: НОК
Сборная Украины завоевала первую медаль на Зимних Юношеских Олимпийских играх в корейском Канвоне. Награду нашей команде принесла Полина Пуцко, которая стала бронзовым призером в спринтерской гонке девушек.
После получения награды биатлонистка дала комментарий пресс-службе НОК Украины, в котором поделилась эмоциями от гонки.
"После финиша на самом деле не верила, что третья. Думала, что меня обойдут, потому что видела позади каких-то норвежек, француженок. А тут ко мне подходит человек из IBU и поздравляет с третьим местом. У меня слезы на лице, все поздравляют. Это просто вау".
"Ощущения от пребывания на пьедестале? Очень трясло, очень переживала. Не верила, что я здесь стою, что это олимпийская медаль, она уже на мне, и это моя".
"Была очень холодная погода: от -14 до -17 градусов. У ребят было еще холоднее. На самом деле я просто умею стрелять во время ветра, поэтому у меня так и получилось. А если нет ветра, то я не очень хорошо стреляю (смеется). Я делала ставки на этот спринт, но не думала, что могу получить здесь "бронзу"".
"На самом деле весь резерв я использовала на третьем круге. Когда я вышла со стрельбища, уже на втором подъеме у меня заболели ноги, было очень тяжело. Пришлось "на зубах" терпеть. Это все, что я смогла, что было в моих силах".
Напомним, что медаль Пуцко — лишь вторая в истории Украины на Зимних Юношеских Олимпийских играх в биатлонных гонках.
Популярное сейчас
- Как выглядит инфраструктура киевского клуба после ракетной атаки РФ
- Война переходит на другой этап: ВСУ получили новое дальнобойное оружие, - Источник
- Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
- "Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО