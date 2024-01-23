Полина Пуцко: После финиша на самом деле не верила, что третья

Сборная Украины завоевала первую медаль на Зимних Юношеских Олимпийских играх в корейском Канвоне. Награду нашей команде принесла Полина Пуцко, которая стала бронзовым призером в спринтерской гонке девушек.

После получения награды биатлонистка дала комментарий пресс-службе НОК Украины, в котором поделилась эмоциями от гонки.

"После финиша на самом деле не верила, что третья. Думала, что меня обойдут, потому что видела позади каких-то норвежек, француженок. А тут ко мне подходит человек из IBU и поздравляет с третьим местом. У меня слезы на лице, все поздравляют. Это просто вау".

"Ощущения от пребывания на пьедестале? Очень трясло, очень переживала. Не верила, что я здесь стою, что это олимпийская медаль, она уже на мне, и это моя".

"Была очень холодная погода: от -14 до -17 градусов. У ребят было еще холоднее. На самом деле я просто умею стрелять во время ветра, поэтому у меня так и получилось. А если нет ветра, то я не очень хорошо стреляю (смеется). Я делала ставки на этот спринт, но не думала, что могу получить здесь "бронзу"".

"На самом деле весь резерв я использовала на третьем круге. Когда я вышла со стрельбища, уже на втором подъеме у меня заболели ноги, было очень тяжело. Пришлось "на зубах" терпеть. Это все, что я смогла, что было в моих силах".

Напомним, что медаль Пуцко — лишь вторая в истории Украины на Зимних Юношеских Олимпийских играх в биатлонных гонках.