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Польша во время массированного ракетного удара России по Украине поднимала в небо авиацию

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Поляки активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства

Польша во время массированного ракетного удара России по Украине поднимала в небо авиацию

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Утром 23 января Польша активизировала авиацию на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Польши

Сообщается, что поляки активизировали "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", ситуацию постоянно мониторили.

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Также в командовании предупреждали об активизации польской авиации и самолетов союзников, из-за чего мог наблюдаться повышенный уровень шума, особенно в юго-восточном регионе страны.

Напомним, что утром 23 января Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков. Под атакой находились Киев, Харьков, Павлоград, Шостка и другие населенные пункты Украины.

По данным МВД, 6 человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали в результате утренней ракетной атаки РФ по Украине.

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