Марта Костюк: Люди писали, что следили одновременно за моим матчем и траекторией полета ракет

23 января состоялся четвертьфинальный матч Марты Костюк с Кори Гауфф. После матча украинка высказалась о ракетном обстреле Украины со стороны России, который продолжался именно во время матча.

"Я выходила на корт, читала новости перед матчем и предвидела, что будет сильный ракетный обстрел. Когда матч закончился, я смотрела новости снова и снова. Не знаю, сколько ракет прилетело. Это до сих пор продолжается. Но да, я писала людям в Киеве, спрашивала, все ли в порядке. Они отвечали: "Мы следили одновременно за твоим матчем и траекторией полета ракет".

Напомним, что Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал и уступила со счетом (7:6; 6:7, 6:2).