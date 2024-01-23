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Леоненко: Месси или Холанд? Отдам предпочтение Месси, хоть и не считаю его лучшим футболистом сегодня

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Животрепещущий вопрос

Леоненко: Месси или Холанд? Отдам предпочтение Месси, хоть и не считаю его лучшим футболистом сегодня

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, ответил на животрепещущий вопрос, кто же лучше – Месси или Холанд.

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"Сейчас ведутся споры, кто лучше: Месси или Холанд? Здесь нужно правильно расставить приоритеты. Холанд выиграл все с Манчестер Сити на клубном уровне, но спросите его: не обменял ли бы он все эти кубки ради титула чемпиона мира?

Я думаю, что да. Лига чемпионов играется каждый год, а чемпионат мира – раз в четыре года. Поэтому я отдам предпочтение Месси, хотя и не считаю его лучшим футболистом сегодня", - сказал Леоненко.

Напомним, что по итогам 2023 года Лионель Месси выиграл и Золотой мяч, и приз лучшего игрока мира по версии ФИФА.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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