Леоненко: Месси или Холанд? Отдам предпочтение Месси, хоть и не считаю его лучшим футболистом сегодня

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, ответил на животрепещущий вопрос, кто же лучше – Месси или Холанд.

"Сейчас ведутся споры, кто лучше: Месси или Холанд? Здесь нужно правильно расставить приоритеты. Холанд выиграл все с Манчестер Сити на клубном уровне, но спросите его: не обменял ли бы он все эти кубки ради титула чемпиона мира?

Я думаю, что да. Лига чемпионов играется каждый год, а чемпионат мира – раз в четыре года. Поэтому я отдам предпочтение Месси, хотя и не считаю его лучшим футболистом сегодня", - сказал Леоненко.