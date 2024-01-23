Линда Носкова - Даяна Ястремская. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Australian Open-2024
Линда Носкова - Даяна Ястремская: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даяна Ястремская осталась единственной украинкой в одиночном разряде на открытом чемпионате Австралии. Украинка сыграет свой исторический матч на уровне четвертьфинала Грэндслема. И также исторический шанс впервые в карьере добраться до полуфинала. Для этого нужно победить чешку Линду Носкову.
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Матч состоится в среду, 24-го января, первым запуском на центральном корте. Начало - в 03:00 по Киеву.
Australian Open-2024. 1/4-я финала
Линда Носкова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина)
Видеотрансляция - Eurosport
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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