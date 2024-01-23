Линда Носкова - Даяна Ястремская. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Australian Open-2024

Даяна Ястремская осталась единственной украинкой в одиночном разряде на открытом чемпионате Австралии. Украинка сыграет свой исторический матч на уровне четвертьфинала Грэндслема. И также исторический шанс впервые в карьере добраться до полуфинала. Для этого нужно победить чешку Линду Носкову.

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Матч состоится в среду, 24-го января, первым запуском на центральном корте. Начало - в 03:00 по Киеву.

Australian Open-2024. 1/4-я финала

Линда Носкова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина)

Видеотрансляция - Eurosport