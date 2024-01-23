Боб Арум: Усик - очень умный боец, он бесстрашный и очень хорошо готовится к боям
Функционер высказался о предстоящем бое
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о предстоящем поединке чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
"Давайте будем откровенными. Вы же смотрели последний бой Фьюри с Нганну, он либо действительно не был готов к нему, либо стал менее быстрым и ловким. Когда бойцы становятся старше, такое случается.
Я действительно считаю, что это первый вариант — что Фьюри не подготовился так хорошо к Нганну, как должен был, у которого, кстати, есть инструменты, чтобы стать силой в супертяжелом весе. Я действительно верю, что его бой против Усика будет захватывающим. Усик – очень умный боец, он очень хорошо готовится, он бесстрашный.
Это будет очень большим испытанием для Фьюри, и он это знает. Тайсон усердно готовится к этому бою."
Напомним, что поединок пройдет в Эр-Рияде 17 февраля.
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