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Усик совместно с украинским исполнителем написал песню

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В основе песни лежит стихотворение Александра Усика

Усик совместно с украинским исполнителем написал песню

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик, написал песню вместе с украинским исполнителем DREVO. Основой этого музыкального произведения стало стихотворение самого боксера "Терпи, казак".

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DREVO выразил благодарность всем за поддержку во время работы над песней, над которой работали в течение трех месяцев.

"Мы работали над песней 3 месяца. Спасибо всем за поддержку", — написал DREVO.

Напомним, что 17 февраля Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

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