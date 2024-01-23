Усик совместно с украинским исполнителем написал песню

Чемпион в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик, написал песню вместе с украинским исполнителем DREVO. Основой этого музыкального произведения стало стихотворение самого боксера "Терпи, казак".

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DREVO выразил благодарность всем за поддержку во время работы над песней, над которой работали в течение трех месяцев.

"Мы работали над песней 3 месяца. Спасибо всем за поддержку", — написал DREVO.

Напомним, что 17 февраля Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.