Фантастика. Ястремская победила чешку, которую не прошла Свитолина, и вышла в полуфинал Australian Open-2024
Невероятное достижение украинки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, которая начинала свой путь на Australian Open-2024 с квалификации, дошла до полуфинала турнира. В 1/4-й Даяна одолела спортсменку, которую ранее не смогла пройти Элина Свитолина – Линду Носкову.
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Матч длился один час и двадцать минут. В целом можно говорить о доминировании Ястремской. Украинка показала очень зрелый теннис, пожалуй – лучшую свою игру на этом турнире, и закономерно добилась успеха.
Первый сет длился 37 минут и начался вообще-то с не очень приятного для Ястремской момента – она потеряла свою подачу при счете 1:1. Но тут же сделала обратный брейк, а при счете 4:3 в свою пользу использовала брейк-поинт и фактически сломала сопротивление соперницы. Хотя Носкова и попыталась зацепиться за гейм, в котором Ястремская подавала на первую партию.
Во втором сете была равная борьба, пока при счете 3:3 Ястремская с третьей попытки не взяла подачу соперницы. После этого геймы проходили быстро, без колебаний. Ястремская, имея преимущество в брейк, подала на полуфинал с первой же попытки – 6:3, 6:4.
Australian Open-2024. Четвертьфинал
Линда Носкова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (3:6, 4:6)
Даяна Ястремская впервые доходит до полуфинала турнира Большого шлема. Она первая украинка, которая смогла пробиться дальше четвертьфинала именно на Australian Open. И она вторая украинка после Элины Свитолиной, кто доходил до полуфинала Грэндслема. Выше в женском украинском теннисе не был никто.
Следующая соперница Даяны – победительница пары Анна Калинская (-) - Цинь Вэн Чжэн (Китай).
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