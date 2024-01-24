Свитолина уже не уникальна. Ястремская повторила украинский рекорд на турнирах Большого шлема

В среду, 24-го января, украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал открытого чемпионата Австралии, который сейчас проходит в Мельбурне. В четвертьфинале украинка одолела формальную обидчицу Элины Свитолиной (снялась из-за травмы) Линду Носкову.

Выход в полуфинал Грэндслема – повторение национального рекорда в женском украинском теннисе. Ранее подобное удавалось только Элине Свитолиной, которая играла в полуфиналах Уимблдона (2019, 2023) и US Open (2019). Дальше на мэйджорах среди украинок не доходил никто.

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Отметим, что Ястремская установила рекорд именно на отрытом чемпионате Австралии (традиционно первый в сезоне турнир Большого шлема) – полуфинал. Ранее наивысшим достижением для украинок здесь была стадия 1/4-ой.

За выход в финал Australian Open-2024 Даяна Ястремская поборется с победительницей пары Анна Калинская (-) - Цинь Вэн Чжэн (Китай).