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Рекорд на Australian Open. Ястремская достигла уникального для Украины достижения на австралийском мэйджоре

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Так далеко не доходил никто

Рекорд на Australian Open. Ястремская достигла уникального для Украины достижения на австралийском мэйджоре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рано утром среды, 24-го января, Даяна Ястремская победила в четвертьфинале теннисистку, которую ранее не смогла пройти Элина Свитолина – Линду Носкову. Таким образом, Ястремская пробилась в полуфинал Australian Open-2024.

Это повторение национального рекорда на турнирах Большого шлема, который принадлежал Элине Свитолиной (три полуфинала Грэндслемов). А что касается именно австралийского мэйджора, то здесь Ястремская – уникальна. Она – единственная украинка, которой удалось в Мельбурне пройти дальше четвертьфинала.

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За первый в истории Украины финал взрослого турнира Большого шлема Ястремская поборется с Анной Калининой (без страны и флага) или Цинь Вэн Чжэн (Китай).

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Даяна Ястремская Australian Open-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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