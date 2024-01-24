Рекорд на Australian Open. Ястремская достигла уникального для Украины достижения на австралийском мэйджоре
Так далеко не доходил никто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рано утром среды, 24-го января, Даяна Ястремская победила в четвертьфинале теннисистку, которую ранее не смогла пройти Элина Свитолина – Линду Носкову. Таким образом, Ястремская пробилась в полуфинал Australian Open-2024.
Это повторение национального рекорда на турнирах Большого шлема, который принадлежал Элине Свитолиной (три полуфинала Грэндслемов). А что касается именно австралийского мэйджора, то здесь Ястремская – уникальна. Она – единственная украинка, которой удалось в Мельбурне пройти дальше четвертьфинала.
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За первый в истории Украины финал взрослого турнира Большого шлема Ястремская поборется с Анной Калининой (без страны и флага) или Цинь Вэн Чжэн (Китай).
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