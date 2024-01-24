ВСУ уничтожили 840 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 24.01.24.

За вторник, 23 января, было ликвидировано еще 840 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 378660 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 223 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков, 31 ББМ и 61 артиллерийская сисстема.

Потери россиян в технике: