ВСУ уничтожили 840 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 223 единицы техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 24.01.24.
За вторник, 23 января, было ликвидировано еще 840 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 378660 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 223 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков, 31 ББМ и 61 артиллерийская сисстема.
Потери россиян в технике:
- танков - 6227 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 11579 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 9008 (+61) ед,
- РСЗО - 971 (+1) ед,
- средства ПВО - 659 (+2) ед,
- самолетов - 331 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6998 (+37) ед,
- крылатые ракеты - 1842 (+22) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12005 (+49) ед,
- специальная техника - 1416 (+7) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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