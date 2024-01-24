Ястремская: У меня не было ощущения, что играю действительно хорошо

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отреагировала на выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что в четвертьфинале украинка в двух сетах победила чешскую теннисистку Линду Носкову.

- Поздравляю, ты стала первым квалифаером, вышедшим в полуфинал Australian Open с 1978 года. Что вы чувствуете?

- Я думаю, что это здорово — войти в историю, потому что в то время я еще даже не родилась (смеется). Сейчас я очень счастлива, уставшая, но очень счастливая.

- Я была на твоем финале в квалификации, потому что ты играла с австралийкой. Нет ли у тебя ощущения, что это было очень давно и не кажется ли тебе, что ты уже переехала в Мельбурн, потому что находишься тут так долго.

- Да, я приехала сюда 3 января. И, знаете, когда у меня матч, день проходит очень быстро. Когда у меня выходной, то кажется, что я здесь уже полгода, наверное — это правда. Поэтому я предпочитаю играть матчи, а не тренироваться (смеется). Но мне очень нравится Мельбурн и у меня отличные воспоминания здесь еще с юниорских турниров.

- Давай поговорим о твоем теннисе, потому что сегодня был такой фантастический матч, и мне кажется, что ты сейчас уверенна в своей игре?

- Ну, вы знаете, возможно я играла хорошо, но у меня не было ощущения, что играю действительно хорошо, понимаете.

- Ты очень строга к себе

- Вы знаете, я просто стараюсь играть так, как могу и как умею, потому что я действительно немного устала и стараюсь выжать из себя максимум, и отдаю все силы, чтобы бороться на корте.