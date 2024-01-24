  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Впервые за долгие годы. Ястремская обновила давний рекорд Australian Open
В тренде

Впервые за долгие годы. Ястремская обновила давний рекорд Australian Open

Общие новости
Обновлено

Украинка проделала феноминальную работу

Впервые за долгие годы. Ястремская обновила давний рекорд Australian Open

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

93-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open-2024 в одиночном разряде, обыграв Линду Носкову из Чехии, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA (6:3, 6:4).

При этом украинка стартовала на Открытом чемпионате Австралии с квалификации.

Ястремская стала первой с 1978 года, кто сумел пробиться в полуфинал соревнований с квалификации. Ранее это удалось сделать Кристин Матисон на Australian Open-1978.

В полуфинале Даяна сыграет с победительницей матча Анна Калинская - Чжэн Циньвэнь.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
В Минобороны Беларуси пожаловались, что не получили приглашение на учения НАТО
yellow-arrow
Спортивная и просто красива. ФОТОрепортаж с исторического матча Даяны Ястремской
yellow-arrow
Даяна Ястремская — Линда Носкова. Видео обзор матча
Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости