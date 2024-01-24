Впервые за долгие годы. Ястремская обновила давний рекорд Australian Open
Украинка проделала феноминальную работу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
93-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open-2024 в одиночном разряде, обыграв Линду Носкову из Чехии, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA (6:3, 6:4).
При этом украинка стартовала на Открытом чемпионате Австралии с квалификации.
Ястремская стала первой с 1978 года, кто сумел пробиться в полуфинал соревнований с квалификации. Ранее это удалось сделать Кристин Матисон на Australian Open-1978.
В полуфинале Даяна сыграет с победительницей матча Анна Калинская - Чжэн Циньвэнь.
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