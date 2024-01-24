Впервые за долгие годы. Ястремская обновила давний рекорд Australian Open

93-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open-2024 в одиночном разряде, обыграв Линду Носкову из Чехии, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA (6:3, 6:4).

При этом украинка стартовала на Открытом чемпионате Австралии с квалификации.

Ястремская стала первой с 1978 года, кто сумел пробиться в полуфинал соревнований с квалификации. Ранее это удалось сделать Кристин Матисон на Australian Open-1978.

В полуфинале Даяна сыграет с победительницей матча Анна Калинская - Чжэн Циньвэнь.