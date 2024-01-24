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После исторической победы на АО Ястремская оставила трогательное послание Украине

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После исторической победы на АО Ястремская оставила трогательное послание Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рано-вранці 24-го січня у Мельбурні українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у своїй кар'єрі пройшла до півфіналу турніру Великого шлема. Вона стала другою українкою (після Еліни Світоліної) з таким досягненням і першою – з таким турнірним прогресом саме на Australian Open.

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Після перемоги Даяна залишила традиційне для тріумфаторів матчів послання на камері. Йдучи з корту, Даяна написала на камері: "Я пишаюся нашими бійцями з України".

После исторической победы на АО Ястремская оставила трогательное послание Украине - изображение 1

Скріншот - Суспільне Спорт

Згодом у коментарі тенісистка пояснила свій посил:

"Це послання було для українських воїнів, я ними дуже пишаюся. Вони заслуговують величезної поваги. Завжди намагаюся написати щось про Україну, для України. Гадаю, це моя місія тут. Якщо все йде як треба, у мене є така можливість. Просто намагаюся дати сигнал Україні, що я дуже нею пишаюся", - сказала Ястремська на пресконференції.

Ззаначимо, що Даяна Ястремська стала першим кваліфаєром з 1978-го року, якому вдалося пройти до півфіналу Australian Open.

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Источник:
За матеріалами Суспільне Спорт
Опубликовал: Игорь Семйон
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